ABN Amro: veehouderij minder liquide, akkerbouw wisselend

Veehouders zijn aan het eind van 2018 minder liquide dan in 2017. In de varkenshouderij was de kaspositie (de gemiddelde waarde van de bankrekening) eind 2018 gedaald naar nul, op zeugenbedrijven was dat gemiddeld negatief. Op melkveebedrijven was de kaspositie licht positief, maar duidelijker lager dan eind 2017.

Alleen op akkerbouwbedrijven was het banksaldo eind 2018 duidelijk hoger dan eind 2017. Dat is echter een gemiddelde en komt deels doordat een deel van de producten eerder is verkocht dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro en Wageningen Economic Research.

Alle sectoren kenmerken zich door grote verschillen tussen bedrijven. In de melkveehouderij kwam het saldo eind 2018 uit op € 3.300, dat is € 5.700 minder dan een jaar eerder. De ontvangsten voor melk waren ruim € 16.000 lager, dat is deels gecompenseerd door lagere aflossingen en investeringen en er zijn minder privé-uitgaven gedaan.

Gemiddeld genomen heeft de varkenshouder aan het eind van 2018 geen saldo meer op de lopende rekening. De opbrengstprijzen hebben gedurende het hele jaar onder druk gestaan, voor zowel vleesvarkens als biggen. Met name in de zeugenhouderij is flink ingeteerd door de lage biggenprijs. Voor zeugenbedrijven is het tekort op de lopende rekening opgelopen naar € 28.000. Het werkelijke tekort is in veel gevallen veel groter, omdat de neergang deels is gecompenseerd door het overboeken van spaargeld. In de vleesvarkenshouderij was het saldo gemiddeld nog wel positief met bijna € 13.000.

In de akkerbouw komt de toename van de kaspositie naar gemiddeld € 32.000 vooral doordat akkerbouwers hun vrije en bewaarproducten eerder hebben verkocht in tijden van schaarste en hoge prijzen. Ook hier zijn grote verschillen. Per regio en grondsoort is er veel verschil in opbrengsten geweest dit seizoen. De verwachting voor het komende jaar is dat de kaspositie niet veel meer zal versterken, aangezien veel akkerbouwers hun product al van de hand hebben gedaan. De verwachting is dat het dal in liquiditeit in 2019 dieper zal zijn en misschien zelfs eerder bereikt zal worden.