ABN Amro: mais en tarwe duurder door tekorten

ABN Amro verwacht stijgende prijzen voor mais, soja en tarwe door toenemende vraag en tekorten.

De goede vraag naar mais is de mais afgelopen jaar met 1% gestegen, geeft ABN Amro aan in het rapport Agri Grondstoffen Insights van januari. De verwachting is dat de vraag vanuit de levensmiddelen- en diervoerderindustrie goed blijft, omdat de maisprijs relatief laag is ten opzichte van tarwe- en gerstprijzen.

Maisprijs stijgt door tekort

Volgens ABN groeit de vraag vanuit de diervoederindustrie in 2019 sterk vanuit China, Oekraïne en de VS. Door tekorten in 2019 verwacht ABN dat de maisprijs gaat stijgen. Ook blijft de import vanuit Europa, Mexico en delen van Azië sterk. Het International Grains Council (IGC) verwacht in 2019 een nieuw record in de totale geïmporteerde hoeveelheid mais.

Afhankelijk van vraag uit China

De mais- en sojamarkt zijn sterk afhankelijk van de Chinese vraag, waardoor handelsbesprekingen tussen de VS en China de stemming op die markten de komende tijd blijven bepalen. De prijs van sojabonen is de laatste periode vrij stabiel. De verwachting is dat de volatiliteit toeneemt als meer duidelijkheid komt uit de handelsbesprekingen tussen de VS en China. De productie van sojabonen is goed. Zo verwacht Brazilië een zeer goede opbrengst. Ook de VS kent een goede oogstopbrengst van sojabonen.

Hogere tarweprijs verwacht

Ook de tarweprijzen gaan volgens ABN in 2019 omhoog. Het tarwe-areaal neemt af en opbrengsten dalen met een lagere productie als gevolg. De mondiale vraag naar tarwe voor levensmiddelen stijgt juist verder, voornamelijk vanuit Azië. De vraag voor de diervoedingsindustrie neemt juist af.