31 januari deadline derogatie en gegevens mestbeleid

De deadline voor het aanvragen van derogatie voor 2019 komt dichterbij.

Boeren die in 2019 gebruik willen maken van derogatie moeten dat uiterlijk 31 januari aanvragen via RVO.nl. Het advies is om niet tot het laatste moment te wachten met aanvragen.

RVO.nl geeft aan dat het aanvraagformulier invullen terwijl je internetbrowser Internet Explorer gebruikt, problemen op kan leveren. Het aanvraagformulier voor derogatie werkt volgens RVO.nl het best met Google Chrome of Mozilla Firefox.

31 januari is ook de uiterste datum voor het insturen van de aanvullende gegevens over het afgelopen jaar. Dat geldt voor bedrijven die meedoen aan derogatie of een verzoek hebben gekregen om aanvullende gegevens door te geven. Het gaat daarbij onder meer om het doorgeven van eindvoorraden van meststoffen, bezinklagen door varkenshouders, de aan- en afvoer van andere meststoffen dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest). Ook dienen de aantallen dieren per soort en de aan- en afvoer van staldieren doorgegeven te worden. Het doorgeven van aanvullende gegevens over 2018 is een voorwaarde voor derogatie in 2019.

Een andere voorwaarde voor derogatiebedrijven is dat uiterlijk 28 februari 2019 een bemestingsplan is opgesteld. Daarvoor zijn actuele analyserapporten nodig van grondmonsters. Die rapporten mogen op 1 maart 2019 niet ouder zijn dan 4 jaar.