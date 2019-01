€ 1,2 miljoen om marktaandeel bio te vergroten

Nederland heeft € 1,2 miljoen gereserveerd voor de promotie van biologische producten. De promotiecampagne moet het marktaandeel van biologische producten vergroten van 2,5% in 2018 naar 3% in 2021.

In februari start Bionext een 3-jarig promotieprogramma met de naam ‘Bio lekker voor je’, met als doel de meerwaarde van biologische producten te laten zien en het marktaandeel van biologische producten te vergroten. 70% van de kosten van de actie wordt gefinancierd met Europees geld, via de regeling voor voorlichting en afzetbevordering van landbouwproducten.

Het promotieprogramma richt zich vooral op mensen die al biologische producten gebruiken of hier veel interesse voor hebben. Via de campagne worden deze ‘fans’ van biologische producten beter geïnformeerd over milieu- en gezondheidsaspecten van biologische producten. Volgens de initiatiefnemers behoort 20% van de Nederlandse bevolking tot deze doelgroep. Zij zijn zich nog onvoldoende bewust van het grote aanbod aan biologische producten en de meerwaarde die deze bieden.

De campagne is een vervolg op de eerdere campagne ‘Biologisch, lekker natuurlijk!’, van Bionext.