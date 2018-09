Zorg over groot aantal landbouwbedrijven met laag inkomen

Het aantal boerenbedrijven met een inkomen onder de lage-inkomensgrens baart minister Carola Schouten zorgen.

Dat zegt zij in antwoord op Kamervragen van Barry Madlener (PVV). Uit de jongste inkomensscijfers van Wageningen Economic Research blijkt dat het inkomen per huishouden in 2016 voor 44% van de bedrijven onder de lage-inkomensgrens lag (ongeveer € 2.000 per maand voor een gezin met 2 kinderen).

‘Zorgelijke ontwikkeling’

Schouten: “Hoewel het gemiddelde inkomen per huishouden in de agrarische sector in 2016 opliep tot het hoogste niveau in deze eeuw, groeide het aandeel agrarische huishoudens onder de lage-inkomensgrens tegelijkertijd voor het vierde jaar op rij tot 44%. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling.”

De minister zegt dat er per jaar wel een grote variatie is in het type bedrijven dat onder de lage-inkomensgrens valt.