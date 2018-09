Watertekort is officieel voorbij

Hoewel het watertekort officieel voorbij is, blijven grondwaterstanden nog maanden laag.

Het watertekort is feitelijk ten einde gekomen in Nederland. Maar de gevolgen van de droogte blijven voortduren en de maatregelen om water vast te houden blijven deels van stand. De landbouw heeft meer water nodig dan gebruikelijk is in deze periode van het jaar.

Dat staat in de jongste droogtemonitor die het Watermanagementcentrum donderdag heeft uitgebracht.

Beregeningsverboden

De grondwaterstanden zijn nog steeds laag en dat zal nog wel maanden duren. Dat is de reden dat beregeningsverboden in verschillende waterschappen van kracht blijven en dat het waterpeil hoger wordt gehouden dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar.

Hoewel de getroffen maatregelen hebben bijgedragen de gevolgen van het watertekort te verminderen, is de regen van de afgelopen weken de reden dat het neerslagtekort niet verder toeneemt. De situatie is nu gunstiger dan in het recordjaar 1976.

Gezien de situatie is het niet meer nodig het Managementteam Watertekorten bij elkaar te laten komen.