Vijf nieuwe boerenambassadeurs voor Team Agro NL

Het collectief van Nederlandse boeren en tuinders, Team Agro NL, heeft 5 nieuwe boerenambassadeurs.

Na de provincie Gelderland zijn nu ook boerenambassadeurs in Overijssel, Utrecht en Flevoland actief

Akkerbouwer Jaap Lodders uit Swifterbant, vleeskuikenhouder Erik van Veldhuisen uit Renswoude, varkenshoudster Annemarie Noordman uit Lemelerveld, natuurboerin Antje Kingma uit Dalfsen en melkveehoudster Linda Kopczinski uit Losser gaan zich in hun regio inzetten voor een positief imago van de land- en tuinbouw.

Suzanne Ruesink

Team Agro NL heeft nu, met melkvee- en varkenshoudster Suzanne Ruesink uit Aalten (sinds juni boerenambassadeur voor Gelderland) in totaal 6 boerenambassadeurs in 4 provincies. Dit jaar moeten er, wat Team Agro NL betreft, in alle provincies ambassadeurs voor de Nederlandse land- en tuinbouw zijn aangesteld.