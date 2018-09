Schouten: geen verplicht cameratoezicht slachthuis

Minister Carola Schouten van landbouw wil cameratoezicht nog niet verplichten in slachthuizen.

Dat zegt ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over misstanden in slachterijen.

De eerste pilot met cameratoezicht in 3 slachterijen voor varkens, pluimvee, en rundvee is in augustus afgerond en wordt geëvalueerd. De pilot wordt ook uitgebreid, waarbij ervaringen uit de eerste fase benut zullen worden.

Camerbeelden ondersteunend bij toezicht door NVWA

Schouten roept slachterijen op mee te doen met de pilot. “Zorg dat je erbij bent, want als het allemaal goed gaat, kun je dat ook laten zien”, aldus Schouten. Ze is blij dat COV hier positief over is en zegt dat de camera’s in veel slachterijen al hangen. Schouten verwacht dat de camerabeelden ondersteunend kunnen worden gebruikt bij het toezicht door de NVWA.

PvdD, PVV en SP willen verplicht cameratoezicht

Esther Ouwehand (PvdD) vindt dit te vrijblijvend, omdat ze vreest dat slachterijen vrijwillig niet over de brug zullen komen om de beelden te delen met de NVWA. PvdD, PVV en SP vragen de minister om een wet te maken die cameratoezicht verplicht stelt. PvdA is ook voor volledig dekkende cameratoezicht, maar liefst op basis van vrijwilligheid.

Steun voor verhogen boetes slachthuizen

In de Tweede Kamer is een brede steun voor het verhogen van de boetes bij overtredingen in slachthuizen. Schouten is hier al mee bezig. Boetebedragen voor overtredingen op het gebied van dierenwelzijn zijn al verhoogd van € 1.500 naar € 2.500. Daar komt bij dat de boetebedragen bij iedere volgende zelfde overtreding worden verhoogd met het basisbedrag van de eerste overtreding. Een tweede of derde overtreding kost dan twee of drie keer € 2.500. Hiervoor moet de overtreding wel hetzelfde zijn om deze ‘verdubbelaar’ in te zetten. De juridische basis hiervoor wordt nu onderzocht.

Beboete slachterijen zijn over deze gestapelde boetes naar de rechter gestapt, omdat het niet om exact dezelfde overtreding zou gaan. De minister bekijkt of de brede politieke wens voor hogere boetes kan binnen de huidige wetgeving, of dat regelgeving moet worden aangepast.

Slachterijen eerder sluiten bij grote misstanden

De Kamer wil ook dat slachterijen eerder gesloten kunnen worden bij grote misstanden. Schouten geeft daarop aan dat schorsing of sluiting van slachthuizen kan, mits dat proportioneel is. Individuele medewerkers kunnen individueel strafrechtelijk vervolgd worden en hun certificaten kunnen worden ingetrokken, waardoor ze niet meer in de slachthuizen aan het werk kunnen.