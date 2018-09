Schadevergoeding voor Belgisch voedselagentschap dioxinecrisis

Het Belgische voedselagentschap FAVV krijgt € 24 miljoen aan schadevergoeding voor de dioxinecrisis van 1999.

Twee vetsmeltbedrijven moeten dit bedrag betalen. Dit bepaalde de rechtbank in Gent dinsdag 11 september. Het FAVV eiste in totaal € 24,1 miljoen, waarvan € 16 miljoen operationele kosten. Het gaat onder meer om de personeelskosten voor extra werknemers die gemaakt werden door de acute dioxinecrisis.

Mengsel van dierlijk en technisch vet

Voor de rechtbank van Gent werd gepleit in een proces dat teruggaat naar de dioxinecrisis die losbrak in 1999. Eind jaren 90 waren kankerverwekkende dioxines in de voedselketen terechtgekomen. Vetsmelter Fogra had met giftige pcb’s besmette vetstoffen geleverd aan de firma Verkest. Terwijl Verkest zogezegd gesmolten dierlijk vet leverde aan mengvoederbedrijven, ging het in werkelijkheid om een mengsel van dierlijk en technisch vet. Verkest werd schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en bedrog in koopwaar.

Door de dioxinecrisis werden 7 miljoen kippen en 60.000 varkens preventief geslacht en vernietigd. Bijna 2.000 landbouwbedrijven werden maandenlang geblokkeerd.