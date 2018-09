RvS keurt vergunning Nieuw Gemengd Bedrijf goed

De omgevingsvergunning voor het te bouwen pluimveebedrijf dat onderdeel is van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst is definitief door de Raad van State (RvS) goedgekeurd.

Die uitspraak doet de RvS woensdag. Na jarenlange procedure is ook de laatste horde genomen voor het pluimveebedrijf waar circa een miljoen kippen gehuisvest zullen worden. Het gaat om een korte ketenveehouderij; naast een pluimveehouderij is er ook een slachterij en een bio-energiecentrale in de omgevingsvergunning opgenomen.

Verzet van omwonenden

Een groep omwonenden verzet zich al jaren tegen de komst van het pluimveebedrijf. Naar aanleiding van een beroep van de omwonenden deed de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in mei 2017 al een uitspraak over de omgevingsvergunning. In die uitspraak keurde de RvS de omgevingsvergunning goed op een aspect na: het provinciebestuur moest een nieuw besluit nemen over een vergunningvoorschrift over geluid. Na die uitspraak wijzigde het provinciebestuur dat vergunningvoorschrift. Tegen dit gewijzigde vergunningvoorschrift gingen de omwonenden opnieuw in beroep bij de RvS omdat ze bang zijn voor teveel geluidsoverlast.

De RvS is echter van mening dat er in de vergunning voldoende zekerheid is over de maximale toegestane geluidsbelasting. De vergunning blijft daarom overeind.