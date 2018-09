Mogelijk toch vrijstelling belasting weersverzekering

Voor de behandeling van het belastingplan moet duidelijk zijn of er een vrijstelling van de assurantiebelasting kan komen voor de brede weersverzekering.

Dat heeft de Tweede Kamer vrijdagavond 21 september uitgesproken.

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij bracht de assurantiebelasting op de brede weersverzekering aan de orde. Hij kreeg steun van CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma voor een motie waarin het kabinet wordt gevraagd te bezien of in Nederland een vrijstelling van de assurantiebelasting voor de brede weersverzekering verwezenlijkt kan worden.

Vrijstelling ook in andere EU-landen

In de motie wijst Van der Staaij er op dat in andere Europese landen ook zo’n vrijstelling geldt. Volgens Van der Staaij maakt de hoge assurantiebelasting de verzekering onaantrekkelijk, terwijl de verzekering juist van belang is om de kwetsbaarheid van landbouwbedrijven voor extreem weer te beperken.

Laat ons wel ruimte krijgen bij de manier waarop we dat gaan doen

Premier Mark Rutte zei bij de Algemene Politieke Beschouwingen dat hij aan de wens van de Kamer tegemoet wil komen, maar hij vraagt wel ruimte in de wijze waarop dit moet gebeuren. De motie vraagt om een vrijstelling van de assurantiebelasting. “Laat ons wel ruimte krijgen bij de manier waarop we dat gaan doen, want daar zitten we nog mee te hannesen”, aldus de premier.

Brede steun in Kamer

Bij de stemming kreeg de SGP/CDA-motie steun van de 4 coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 en de oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, SGP, Forum voor Democratie en PVV.