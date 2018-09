Mogelijk geen krant in de bus, maar wel op Boerderij.nl

Als gevolg van een landelijke 24-uursstaking door werknemers van PostNL op donderdag 20 september wordt de postbezorging ontregeld.

Door de staking zal in grote delen van het land donderdag geen post worden bezorgd. Boerderij Vandaag wordt hierdoor mogelijk een dag later ontvangen. De krant is wel te bekijken op de website en de gratis Boerderij-app, verkrijgbaar in de App Store of Google Play.