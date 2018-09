Minister wijst risicogebieden mestfraude aan

Minister Carola Schouten van landbouw heeft haar strategie voor de aanpak van mestfraude naar de Tweede Kamer gestuurd.

Schouten vergroot en verbetert de capaciteit voor uitvoering, toezicht en handhaving van de mestregels bij de NVWA en bij RVO.nl. De aanpak is risicogestuurd, waarbij risicogebieden zijn aangewezen waar de kans op mestfraude het grootst is.

Risicogebieden

De toezichts- en handhavingscapaciteit wordt gericht ingezet op gebieden waar het risico op overtreding van de regelgeving het grootst is. Dit gebeurt op basis van analyses van de markt. Het ministerie heeft hierop gebieden in het land en delen van de mestketen aangewezen waar het risico op overtredingen het grootste is. De Peel, De Gelderse Vallei en Twente zijn aangewezen als risicogebieden.

Deze gebieden zijn aangewezen op basis van de hoeveelheid beschikbaar landbouwareaal, de hoeveelheid mestoverschot, de oppervlakte mais en de oppervlakte zand- en lössgrond in het gebied. De hoeveelheid mestoverschot en oppervlakte maisland tellen 5 keer zwaarder bij het bepalen van risicogebieden dan de andere parameters.

Versterking van aanpak

De versterkte handhavingsstrategie richt zich op het aanpakken en uitbannen van overtredingen bij de aanwending, transport en verwerking van mest. De versterking van de aanpak moet vooral komen uit betere samenwerking tussen verschillende toezichthouders en slimmer gebruik van moderne technieken. Ook zal informatie beter uitgewisseld worden en zullen er gezamenlijke handhavingsacties komen.

Voldoen aan voorwaarde Europese Commissie

Met het plan wil Schouten voldoen aan de voorwaarde die de Europese Commissie stelde voor een eventuele nieuwe derogatie. Brussel gaf Nederland dit jaar voor slechts 2 jaar derogatie op de mestnormen in plaats van voor 4 jaar. Om voor een nieuwe derogatie in aanmerking te komen moet Nederland de mestfraude aanpakken. Schouten zegt dat hiermee te doen. Ze verwacht op korte termijn een derogatieverzoek voor 2020 – 2021 naar de Tweede Kamer te sturen.

Sectorplan aanpak mestfraude

De versterking van de handhaving van het mestbeleid is onafhankelijk van het sectorplan voor de aanpak van mestfraude. Schouten benadrukt dat ze voortvarende uitvoering van het sectorplan om mestfraude tegen te gaan cruciaal vindt. “De aanpak van fraude met mest is immers allereerst de verantwoordelijkheid van de sector zelf is”, schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer.

Controles NVWA

De NVWA heeft in 2017 4.117 controles op het mestbeleid uitgevoerd. Bij deze controles zijn 374 rapporten van bevindingen opgemaakt, dat heeft geleid tot 731 bestuurlijke boetes. Daarnaast zijn door de NVWA in het strafrecht 63 processen-verbaal opgemaakt, die aan het OM zijn verzonden. De NVWA heeft 53 bestuurlijke strafbeschikkingen milieu opgemaakt, die zelf via Team Bestuurlijke Maatregelen (TBM) zijn afgehandeld. De overtredingen variëren van administratieve onvolkomenheden tot fraude.