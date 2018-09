Mestverwerking Fryslân besteedt transport uit

Mestverwerking Fryslân is een samenwerkingsverband aangegaan met Mesthandel Van der Veer. De verwerker van varkens- en pluimveemest besteedt de aan- en afvoer van mest uit aan het transportbedrijf.

Sinds de invoering van het zogenoemde AGR-GPS-systeem daalde de afzet van Mestverwerking Fryslân flink. Buitenlandse transporteurs waren niet bereid in het volgsysteem te investeren. Scherffs alternatieve eCMR-systeem wordt door de overheid niet geaccepteerd. De samenwerking met Van der Veer kwam tot stand toen BMC Moerdijk deze zomer stil lag. “Wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor de in- en verkoop. Van der Veer regelt het transport. Van een overname is geen sprake”, verduidelijkt Jan Scherff, directeur van de industriële mestverwerker.

Mest verschepen naar Duitsland en Polen

Zijn bedrijf heeft een vergunning voor het verwerken van 240.000 ton mest op jaarbasis. Scherff verwacht dit jaar niet meer dan 70.000 ton varkens- en pluimveemest te verwerken. Een deel van de mest – zo’n 10% – laat hij verschepen naar Duitsland en Polen. “In een schip gaat meer dan 3.000 ton mest. Dat is meer dan 100 vrachtwagens”, aldus Scherff, die de komende jaren meer mest wil verschepen. “Ik kan me nu focussen op mestverwerking en hoef me geen zorgen meer te maken over het transport.”