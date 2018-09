Laag btw-tarief naar 9%, tarief inkomstenbelasting lager

In het Belastingplan 2019 staan meerdere aanpassingen die ook effect hebben op de belastingaangifte van boeren en tuinders.

In 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6% naar 9%. Omdat in principe alle landbouwers sinds dit jaar btw-plichtig zijn gaat dat omzetneutraal. Het heeft wel invloed op de administratie, de prijzen die gehanteerd worden en voor de facturen en aangifte van de btw. Speciale aandacht moet er zijn voor leveringen en diensten rond de jaarwisseling. In principe geldt voor leveringen en diensten die geleverd worden in 2019, maar betaald zijn in 2018 nog het 6% tarief.

Kleine ondernemersregeling vereenvoudigd

Voor ondernemers met een omzet van minder dan € 20.000 wordt vanaf 2020 de zogenoemde kleine ondernemersregeling vereenvoudigd. Dat betekent geen btw in rekening brengen, geen betaalde btw terugvragen en geen btw-aangifte doen.

Energiebelasting omhoog

In 2019 gaat de energiebelasting op aardgas iets omhoog (met 3 cent per kuub) en de belasting op stroom iets omlaag (met 0,72 cent per kWh).

Lager tarief inkomstenbelasting

Het tarief inkomstenbelasting wordt lager vanaf 2019. Het laagste tarief is in 2019 36,65%, het hoogste tarief is volgend jaar 51,75%. Vanaf 2021 worden de eerste drie schijven in de inkomstenbelasting samengevoegd. Tot een inkomen van maximaal € 68.507 geldt dan een tarief van 37,055, daarboven wordt het tarief 49,5%.

Tarief aftrekposten lager voor hogere inkomens

Het tarief voor aftrekposten wordt lager voor hogere inkomens. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek van particulieren. Het gaat vanaf 2020 ook gelden voor aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. In 2019 is het aftrektarief nog maximaal 51,75%, in 2020 wordt het 46% en uiteindelijk 37.05% in 2023. Voor een ondernemer met een zelfstandigenaftrek van € 7.280 en een inkomen van meer dan € 68.507 betekent dat een lager belastingvoordeel, van € 400 minder in 2020 tot € 1.100 minder in 2023.

Vennootschapsbelasting in stappen omlaag

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat vanaf 2019 in stappen omlaag. Voor winsten tot € 200.000 van 20% nu naar 19% in 2019, 17,5% in 2020 en 16% in 2021. Voor hogere winsten gaat het tarief van 25% nu naar 22,25% vanaf 2021.

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt beperkt van 9 jaar nu naar 6 jaar voor verliezen vanaf het jaar 2019.

Winst uit aandelen

Het tarief op winst uit aandelen gaat van 25% nu naar 26,25% in 2020 en 26,9% vanaf 2021. Dat geldt aandeelhouders van vennootschappen meet een zogenoemd aanmerkelijk belang (minimaal 5%). Dat aanmerkelijk belang wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting.