LLTB opent opnieuw jacht op henneptelers

Limburgse boerenbelangenbehartiger LLTB trekt opnieuw aan de bel bij politie en justitie om de teelt van hennep in het buitengebied aan banden te leggen.

Maandag 3 september werd een grote hennepplantage tussen de mais van een Limburgse boer gevonden.

Voor LLTB was dit aanleiding om bij Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, aan te dringen op maatregelen. “Ook in het licht van recente cijfers over drugsproductie in Nederland is het belangrijk dat er aandacht komt voor criminaliteit in het buitengebied,” vertelt een woordvoerder van LLTB.

Drones spotten henneptelers

Dit jaar hebben al meerdere ondernemers zich bij de politie en de belangenbehartiger gemeld vanwege ongewenste hennepplanten in het maisperceel. Vorig jaar ging LLTB de strijd met de henneptelers aan met drones. Uitgerust met een camera vlogen de drones over de akkers om zo hennep tussen de reguliere gewassen te spotten. De woordvoerder zegt hierover: “Maar dat bleek lastig, in verband met no-fly zones. Dus nu gaan we het op een andere manier aanpakken.”

LLTB: situatie hennepteelt volstrekt onacceptabel

Bij LLTB is niet bekend of er een stijging is in het aantal locaties waar ongewenste teelt werd gevonden. “Het is al jarenlang nadrukkelijk aanwezig. Eerder leek de controle door de politie met helikopters boven de velden effectief. Helaas is daar nu blijkbaar geen geld meer voor.”

Léon Faassen, voorzitter van LLTB, noemt de situatie volstrekt onacceptabel. Het strijdplan is nu om het probleem nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.