Kamerleden ontstemd over motiedrift van Partij voor de Dieren

Gênant, bizar. Zo typeren Kamerleden de actie van Partij voor de Dieren (PvdD) om de minister en haar ambtenaren naar het parlement te laten komen voor het indienen van een motie over het vervoer van landbouwhuisdieren door de lucht.

Met een tweestemmig uitgesproken ‘bizar’ kwalificeerden D66-Kamerlid Tjeerd de Groot en VVD‘er Helma Lodders donderdag 13 september het korte debatje in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Europese landbouw- en visserijraad, dat was aangevraagd door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Motie indienen

Ouwehand liet de minister en haar ambtenaren naar het parlement komen voor het indienen van een motie over het vervoer van landbouwhuisdieren door de lucht. Aanleiding was een incident met een vlucht eendagskalkoenen, onderweg van Canada naar Polen in december vorig jaar. Negentienduizend kuikens overleefden de vlucht niet en werden dood aangetroffen op Schiphol. De Partij voor de Dieren wil een uitspraak van de Tweede kamer dat het onwenselijk is om dieren per vliegtuig de hele wereld over te slepen en ze elders voor productie te houden.

Lees verder onder de tweet.

Totaalverbod gaat Schouten te ver

Geen van de aanwezige Kamerleden (Lodders, De Groot en SP‘er Frank Futselaar) ging in op de motie. Landbouwminister Carola Schouten, aan wie de motie niet eens gericht was, antwoordde wel. Zij vindt het net als Ouwehand belangrijk dat er op dierenwelzijn wordt gelet bij transport, maar een totaalverbod op het vervoer van dieren per vliegtuig gaat haar te ver. Dat het dierentransport niet zou passen in kringlooplandbouw kan zij niet onderschrijven en ze wil andere landen ook niet het recht ontzeggen om op hun eigen manier de landbouw in te richten.

Ik geloof dat ik een volgende keer ook maar wegblijf

‘Bizarre vertoning’

Na afloop zei VVD‘er Helma Lodders dat ze de vertoning bizar vond. Het kalkoenincident heeft al lang geleden plaatsgehad. De aanleiding voor het debat was een vergadering van landbouwministers in juli van dit jaar. “Ik geloof dat ik een volgende keer ook maar wegblijf”, refereerde ze aan Kamerlid Jaco Geurts (CDA), die zijn agenda niet had leeggemaakt voor het debatje. Dit onderwerp had bij elk volgend debat ook aan de orde kunnen komen, zegt Lodders. Het was volgens haar niet nodig de Kamer en de minister hiervoor nu op te roepen. Maar de PvdD heeft wel het recht dit zo te doen.

De minister heeft wel wat beters te doen

Tjeerd de Groot (D66) uitte zijn ongenoegen meteen na het debat. “Hiervoor wordt de minister met een aantal ambtenaren naar de Kamer geroepen. Het is bijna gênant. De minister heeft wel wat beters te doen. Zij moet aan de slag met haar landbouwvisie.”

Stemming motie

Esther Ouwehand zegt in een reactie dat het onderwerp op zich belangrijk genoeg is om de minister naar de Kamer te laten komen. Bovendien dwingt de beperkte tijd die er is voor het indienen van moties haar om effectief met de tijd om te gaan, zegt ze. “Ik doe gewoon mijn werk als Kamerlid, zoals de kiezers dat van mij vragen.”

Over de PvdD-motie wordt over 2 weken gestemd.