‘Intensieve landbouw beter voor milieu dan ecofarming’

Ten onrechte wordt vaak gesteld dat intensieve landbouw veel vervuiling veroorzaakt.

Intensieve landbouw kan een betere optie zijn voor het milieu dan ecologisch-vriendelijke landbouw. Als de beschikbare grond zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt, dan voorkomt dat vooral dat meer natuurgrond voor de landbouw omgeploegd hoeft te worden. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Cambridge.

Landbouw die meer ecovriendelijk schijnt, maar meer land gebruikt, kan het milieu per eenheid voeding meer kosten dan ‘hoge-opbrengstenlandbouw’ die minder land nodig heeft.

Beter gebruik van huidig landbouwareaal

“Er is toenemend bewijs dat de beste manier om aan de stijgende vraag naar voeding te voldoen en tegelijk de biodiversiteit te beschermen is om zo veel mogelijk voeding als duurzaam mogelijk is te halen van de grond waar we al op boeren, zodat meer natuurlijke habitats het onderploegen bespaard blijven,” stellen de onderzoekers. “Als die hogere opbrengsten alleen gebruikt worden om meer te verdienen of de prijzen te verlagen, dan versnellen we de crisis in de natuur echter alleen maar,” waarschuwen ze wel.

Analyse van honderden onderzoeken

De onderzoekers analyseerden honderden onderzoeken uit 4 sectoren: de zuivel in Europa, Europese tarwe, Zuid-Amerikaans vlees en Aziatische paddy-rijst. Zij stellen dat ten onrechte vaak wordt verondersteld dat intensieve landbouwmethoden buitensporig veel vervuiling, een tekort aan water en gronderosie veroorzaken. Vaak wordt bij onderzoeken een relatie gelegd met de hoeveelheid grond, maar dat leidt tot een overschatting van de milieubelasting, aldus het Cambridge-team.

We blijven doorgaan met de kaalslag van de natuur om ruimte te maken voor landbouw.

“In tegenstelling tot wat velen geloven kan het zo zijn dat meer intensieve landbouw die minder grond gebruikt ook minder vervuilende stoffen produceert, minder erosie veroorzaakt en minder water verbruikt”, aldus professor Andrew Balmford die het onderzoek leidde. Balmford: “We blijven doorgaan met de kaalslag van de natuur om ruimte te maken voor landbouw. Maar hoge-opbrengstenlandbouw kan zo geregeld worden dat het aan de toenemende vraag naar voeding kan voldoen zonder de natuurwereld verder te vernietigen.”