Ingrid Jansen wordt directeur Stimuland

Ingrid Jansen wordt directeur van Stichting Stimuland in Overijssel.

Jansen is tot 1 december voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), waar ze recent haar vertrek aankondigde. De komst van Jansen bevestigt de ambitie van Stimuland om in de komende jaren de vleugels wijder uit te slaan.

Onafhankelijke stichting

Volgens voorzitter Gert-Jan Oplaat is het bestuur blij dat Jansen voor Stimuland heeft gekozen: “Er zijn zoveel mogelijkheden en daar kunnen we Ingrids drive en doorzettingskracht goed gebruiken.”

Stimuland is een onafhankelijke stichting die in Overijssel projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt. Dat gebeurt in opdracht van overheden en private partijen. De organisatie vervult een brugfunctie tussen beleid en praktijk.