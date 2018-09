Hogan wil meer aandacht voor brede weersverzekering

EU-lidstaten moeten meer gebruik maken van mogelijkheden om verzekeringen op te zetten, zoals de brede weersverzekering in Nederland.

Dat heeft Phil Hogan, EU-landbouwcommissaris, maandag 3 september desgevraagd gezegd na de opening van het academisch jaar in Wageningen, waar hij sprak.

Hogan zegt dat lidstaten in het plattelandsontwikkelingsprogramma al mogelijkheden hebben om verzekeringen op te zetten. Niet alleen om boeren in te dekken tegen oogstschade door droogte, maar ook voor overstromingen of aardbevingen.

Lidstaat beslist zelf over verplichten weersverzekering

Het is, zegt Hogan, aan de lidstaten en de parlementen om te besluiten of zo’n systeem verplicht moet zijn. Hij voelt zelf wel voor een verzekeringssysteem, waaraan zo veel mogelijk ondernemers deelnemen.