Hogan kan Rutte niet overtuigen in Wageningen

Het eeuwfeest van Wageningen UR werd maandag 3 september opgeluisterd met toespraken van de hoogste politieke baas van Nederland, minister-president Mark Rutte, en de belangrijkste Europese agrarische politicus, Phil Hogan.

De twee spraken maar kort tijd met elkaar. “We hebben hallo gezegd”, aldus Phil Hogan na afloop. Rutte en Hogan hebben niet gesproken over de Nederlandse bijdrage aan het Europese budget. Hogan heeft Rutte niet kunnen overtuigen. “Daar is meer tijd voor nodig dan 1 minuut”, zei de commissaris lachend. “Maar we hebben afgesproken dat we elkaar nog eens spreken.”

De EU-landbouwcommissaris nam na afloop van de plechtigheid in Wageningen ruim de tijd te spreken met gasten en belangstellenden. Premier Rutte verliet de plechtigheid al voordat die was beëindigd.

Rutte over landbouwvisie: sluiten van kringlopen

Ondertussen had de minister-president al wel gerefereerd aan de landbouwvisie die Carola Schouten volgende week naar buiten brengt. Hij ging er inhoudelijk niet op in. Desalniettemin kwam de globale inhoud van de visie alsnog over het voetlicht: toegroeien naar een systeem waarin kringlopen worden gesloten op lokaal, regionaal, en globaal niveau.

Dat sluiten van kringlopen is gemakkelijk gezegd door politici, vindt Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, maar in de praktijk is dat nog een heel gecompliceerd verhaal. Hebben we het over een kringloop op de boerderij? In een land? In de Europese Unie of mogelijk zelfs wereldwijd?

Fresco confronteerde de minister-president na diens toespraak nog even met de bijdrage van de Nederlandse overheid aan onderzoek en ontwikkeling. De Nederlandse bijdrage steekt volgens haar maar zuinigjes af tegen het gemiddelde van de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Desondanks kon professor Arthur Mol aan het eind van de opening van het academisch jaar nog met blijdschap melden dat de inkomsten in Wageningen toenemen, mede dankzij een grotere bijdrage van de overheid.