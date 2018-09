Geen nieuwe norm voor arseen in bodem

De normen voor arseen in de bodem worden niet aangepast. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) besloten.

In de Nederlandse bodem is het arseengehalte op een aantal plaatsen hoger dan goed is voor het bodemecosysteem, zo is eerder gebleken uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er is echter volgens het RIVM geen gevaar voor de volksgezondheid.

Gevolgen voor productiviteit van landbouw

Op den duur kan het arseengehalte in de bodem ervoor zorgen dat bacteriën en schimmels minder goed functioneren, waardoor minder voedingsstoffen in de bodem ontstaan. Dat zou kunnen leiden tot een daling van de bodemvruchtbaarheid met gevolgen voor de productiviteit van de landbouw, aldus het RIVM.

Te veel maatschappelijke gevolgen

De staatssecretaris zegt dat verlaging van de ecologische risicogrenswaarde te veel maatschappelijke gevolgen zou hebben. Verlaging van de grenswaarde (nu nog 76 mg per per kg) naar 20,26 mg per kilo zou effecten hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de bodem.

Van Veldhoven: “Gezien het feit dat de arseengehalten van een groot deel van de Nederlandse bodem reeds van nature de voorgestelde aangescherpte ecologische risicogrenswaarde overschrijden, acht ik de maatschappelijke consequenties van aanpassing van de norm momenteel groot. Daarbij neem ik mee dat de betreffende waarden onder de humane risicogrenswaarden liggen en er dus geen risico’s voor de mens in het geding zijn.”

Zij heeft besloten de norm voor arseen in de bodem niet aan te passen.