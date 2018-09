Extra sterfte door uitbraak q-koorts

In de jaren 2007 tot en met 2010 zijn naar schatting 45.000 mensen in Nederland – voornamelijk Oost-Brabant – besmet geraakt als gevolg van een uitbraak van q-koorts.

Het ging om de grootste uitbraak in de wereld, voor zover bekend. Over de langetermijngevolgen van deze uitbraak was tot nu weinig bekend. Daar is nu verandering in gekomen. Arts-onderzoeker Sonja van Roeden van het UMC Utrecht heeft er onderzoek naar gedaan. Op dat onderzoek is ze op 6 september gepromoveerd.

Van Roeden deed het onderzoek in het UMC Utrecht en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Met behulp van de nationale chronische q-koorts-database analyseerde Van Roeden de gegevens van 439 volwassenen die tijdens deze uitbraak een chronische vorm van de ziekte hadden ontwikkeld.

Met name ouderen lopen risico

Tussen de 1 en 5% van de getroffen personen blijken een chronische vorm van q-koorts te hebben ontwikkeld, bij 60% van hen traden complicaties op. Een kwart van deze patiënten overleed binnen 3 jaar als gevolg van de infectie. Eind 2016 waren er al 74 patiënten in Nederland overleden aan de gevolgen van q-koorts, die was opgelopen bij de uitbraak van 2007-2010. Uit de resultaten blijkt dat met name ouderen met ontstekingen van het hart- en vaatstelsel die complicaties krijgen, een extra risico lopen om op termijn aan de infectie te overlijden.

Naast het risico op complicaties en extra sterfte bleek ook dat 55% van de patiënten met chronische q-koorts op langere termijn een verminderde kwaliteit van leven had. De oorzaak is dat ze langdurig met meerdere antibiotica moeten worden behandeld, dat het resultaat van deze behandeling vaak teleurstellend is en dat de behandeling bij veel patiënten voor bijwerkingen zorgt.

Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii die wereldwijd de ziekte bij mens en dier overbrengt.