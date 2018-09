Delphy: veel verschil in doorwas aardappelen

De doorwas op aardappelpercelen verschilt enorm, meldt onderzoeks- en adviesbureau Delphy in nieuwsbrief Aardappelspecial.

Zij zien afrijpende percelen met geen of amper doorwas en zelfs een extreem hoog onderwatergewicht (OWG). Percelen vol doorwas komen ook voor, vaak met nog vitaal jong, groen loof.

Doorwas niet altijd een drama

De meeste percelen zitten tussen die uitersten in. Doorwas en groen loof komt vooral pleksgewijs op de kopakker en in de spuitsporen voor, terwijl de rest van het perceel afrijpt.

Doorwas is niet altijd een drama. Echte doorwas is een tweede knol aan de eerste knol. Het formaat doet ertoe. Kleinere secundaire knolletjes, onder 2 centimeter, doen weinig kwaad. Meerdere grote knollen wel. En hoe groter de eerste knol, hoe beter.

Groen rooien

Bij voldoende groeiomstandigheden geeft de primaire knol door het loof gevormde voedingsstoffen aan de secundaire knol. Dan kan het OWG van de eerste knol op niveau blijven. Een afstervende plant geeft geen voedingsstoffen meer door, wat tot glazigheid (OWG onder 285 gram) kan leiden.

Het advies van Delphy: groen rooien is waarschijnlijk de beste optie als een lage OWG dreigt. Zo snel mogelijk na het doodspuiten rooien, voorkomt het leegtrekken van de primaire knollen. Beschadigingen kunnen worden voorkomen door het loof kort te klappen en dan snel rooien. Blauw ligt bij hoge OWG’s op de loer, dus extra voorzichtigheid is geboden. Vervolgens is wondheling in de bewaring essentieel.