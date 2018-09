Coalitie houdt debat over landbouwvisie tegen

De Tweede Kamer gaat geen apart debat houden over de landbouwvisie van minister Carola Schouten.

Coalitiepartijen CDA en VVD vinden dat de visie behandeld kan worden bij de begrotingsbehandeling, die eind oktober gepland staat.

Het grote landbouwdocument

SP-Kamerlid Frank Futselaar zegt het bijna gênant te vinden dat er geen apart debat wordt gehouden over de landbouwvisie, die toch als het grote landbouwdocument voor de toekomst wordt gezien. Ook PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand wil een apart debat, omdat er tijdens de begroting veel andere onderwerpen zijn die ze aan de orde wil stellen.

Meerderheid tegen

CDA‘er Jaco Geurts en VVD‘er Helma Lodders vinden een apart debat niet nodig. Ze vinden dat het bij de begroting kan worden behandeld en daarnaast zo snel mogelijk in de praktijk in gebruik kan worden genomen, bijvoorbeeld bij de wijzigingen van de mestwetgeving.

Bij de procedurevergadering waar de agenda van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer wordt besproken was een meerderheid tegen een apart debat.