CO2 uitstoot in 2017 vrijwel gelijk aan 1990

De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide bedroeg in 2017 163,3 miljoen ton. Dat is net iets meer dan de 163,1 miljoen ton in 1990. De uitstoot van het belangrijkste broeikasgas is daarmee vrijwel gelijk aan een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die de uitstoot veroorzaken steeds groter zijn geworden.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met het RIVM en Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.

De landbouw is goed voor een uitstoot van 8,9 miljoen ton CO 2 in 2017, net iets meer dan in 1990. De landbouw is daarmee in 2017 goed voor ruim 5% van de totale uitstoot van CO 2 .

Wegverkeer stoot meer uit

Energiebedrijven stootten in 2017 22% meer CO 2 uit dan in 1990 bij een elektriciteitsproductie die 54% hoger ligt. De CO 2- uitstoot van het wegverkeer steeg met 12% ondanks een veel grotere stijging van het aantal gereden kilometers. Vooral in de laatste 10 jaar zijn auto’s zuiniger geworden.

Verwarmen woningen

Flink gedaald is de CO 2- uitstoot in de zogenoemde ‘gebouwde omgeving’ met een afname van 17%. Het verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen kost veel minder energie onder meer door betere isolatie en meer HR-ketels. Grote industrieën zoals chemie, aardolie en basismetaal hebben hun CO 2 -uitstoot eveneens flink verminderd.

Methaan en lachgas

De totale uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in CO 2 , is in 2017 gedaald naar 193 miljoen ton, dat is 13% minder dan in 1990. Andere broeikasgassen zoals methaan (CH 4 ) en lachgas (N 2 O) wordt omgerekend naar zogenoemde . De bijdrage van methaan en lachgas aan het broeikaseffect is per ton groter dan van CO 2 . De omrekenfactoren zijn respectievelijk 25 voor methaan en 298 voor lachgas.

Totale uitstoot landbouw

De uitstoot van methaan en lachgas vanuit de landbouw is in 2017 respectievelijk 10% en 38% gedaald ten opzichte van 1990. De totale uitstoot van de landbouw (omgerekend naar CO 2 -equivalenten) komt in 2017 uit op 28,5 miljoen ton. Dat is 16% minder dan in 1990 en goed voor bijna 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen in 2017.

1990 is het referentiejaar waarop de reductiedoelstellingen voor broeikasuitstoot zijn gebaseerd. In het regeerakkoord is als doel gesteld dat in 2030 de uitstoot 49% lager is dan in 1990.