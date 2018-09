CBS: 1 op 5 miljonairs heeft landbouwbedrijf

Een op de 5 Nederlanders met een vermogen van € 1 miljoen heeft een landbouwbedrijf.

Dat meldt het CBS in het rapport Miljonairs in cijfers 2018, waarin de stand van zaken over 2016 in wordt weergegeven. Het aantal landbouwers met meer dan € 1 miljoen is daarmee gestegen met 1% ten opzichte van 2015.

Of zij allen daadwerkelijk miljonairs zijn, is overigens de vraag. Volgens de definitie van het CBS is een miljonair: particuliere huishoudens, woonachtig in Nederland met een vermogen van minstens € 1 miljoen, exclusief de waarde van de eigen woning en de eventueel daarop rustende hypotheekschuld. Dat betekent dus dat schulden op bedrijfsgebouwen, veestapel en gronden niet zijn meegenomen in de berekening om te bepalen of iemand miljonair is.

Miljonairs zijn vooral te vinden onder akkerbouwers en melkveehouders

Aantal miljonairs groeit

Volgens het CBS-rapport had in 2016 1,5% van alle particuliere huishoudens in Nederland een vermogen van € 1 miljoen of meer. Dat komt neer op 112.000 huishoudens. Daarmee is het aantal miljonairs gestegen met 6.000 personen ten opzichte van een jaar eerder. Werkzame miljonairs zijn behalve in de landbouw vooral actief in de handel, financiële en zakelijke dienstverlening.

Groot deel van vermogen in onderneming

De landbouw, inclusief bosbouw en visserij kent als bedrijfstak relatief veel zelfstandige ondernemers die een groot deel van hun vermogen in hun onderneming hebben zitten, waaronder grond. Daarom zijn de miljonairs met name te vinden onder akkerbouwers en melkveehouders. In 2016 telde Nederland 6.300 melkveehouders die in de categorie miljonair vallen, en 3.400 akkerbouwers en telers. In 2015 waren 6.100 melkveehouders en 3.300 akkerbouwers en telers miljonair volgen het CBS.