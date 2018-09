Boer moet vee zelf beschermen tegen wolf en hond

Veehouders zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van vee tegen wild en huisdieren, zoals wolven, vossen en honden.

Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in antwoord op Kamervragen van de VVD. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen van de vestiging van de wolf in Nederland.

40 gevallen van schade door wolven

Sinds maart 2015 zijn er 40 bevestigde gevallen van schade aan vee door wolven. Schouten wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat er door honden en vossen jaarlijks 4.000 tot 13.000 schapen worden gedood of verwond.

Schade door wolven volledig vergoed

De wolf is een beschermde diersoort en provincies zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van faunaschade. Bij een melding moet worden vastgesteld of de schade inderdaad door een wolf is ontstaan, waarna de schade wordt getaxeerd. De schade veroorzaakt door wolven wordt, anders dan bij andere wildschade, volledig vergoed, aldus Schouten.

Beschermde diersoort

Wettelijk is het niet toegestaan om wolven te verjagen, vangen of doden, omdat het een beschermde diersoort is. Provincies mogen dit alleen doen als de volksgezondheid in gevaar komt, bijvoorbeeld als er sprake is van hondsdolheid.