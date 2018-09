Bloembollensector wil AVV voor onderzoek

De bloembollensector heeft het plan Vitale Teelt 2030 opgesteld, maar het budget is kleiner dan de ambitie.

Daarom overweegt bloembollenbond KAVB om een algemeen verbindend verklaring (AVV) in het leven te roepen voor het innen van een financiële bijdrage van telers.

Met het plan Vitale Teelt 2030 wil de sector verschillende uitdagingen het hoofd bieden. Uitdagingen als hogere eisen bij minder middelen, krapte in personeel en veranderend klimaat. Die toekomstvisie is opgesteld door KAVB, Wageningen UR, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Noord-Holland Noord. De praktische fase is nu aangebroken.

Diverse geldstromen

Voor de financiering zijn diverse geldstromen gevonden, bijvoorbeeld vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het Rabobank Duurzaamheidsfonds. Maar dat is niet voldoende om alle doelen te bereiken, vertelt André Hoogendijk, adjunct-directeur van bloembollenbond KAVB. “Om alle wensen in te willigen hebben we tot 2030 hebben we zo’n € 50 miljoen nodig, bijna € 5 miljoen per jaar dus. In onze volgende ledenvergadering leggen we ons plan voor een AVV voor. Als die uitkomst positief is, kunnen we er in 2019 mee aan de slag en in 2020 voor het eerst heffen.”

Dat kijkt de bollensector af van de akkerbouw, die sector die het verst gevorderd is met de AVV. Een heffing per aantal hectares, voor een periode van maximaal 6 jaar. De uitkomsten zijn voor iedereen beschikbaar.

Vrijwillige financiering praktisch onderzoek

Bloembollentelers financieren al vrijwillig praktisch onderzoek via verschillende fondsen waaronder voor tulp en lelie. “Maar fundamenteel en strategisch onderzoek blijft zo liggen. Daarom willen we naast de vrijwillige onderzoeken, waarvan de uitkomsten dus alleen voor de financiers beschikbaar is, een geldstroom opzetten voor strategisch wetenschappelijk onderzoek”, motiveert Hoogendijk. “Je hebt dat als sector nodig om mee te kunnen in maatschappelijke ontwikkelingen. Bloembollen telen is een keuze, het moet van niemand. Als je het doet, neem dan ook je verantwoordelijkheden. Doe het zo goed mogelijk. Alleen dan ben je er over 30 jaar ook nog.”

3 thema‘s

Dat onderzoeksplan wordt nu uitgewerkt samen met de bollentelers. Voor de komende 5 jaar zijn er onder 3 thema’s – weerbaarheid, innovatie en natuurlijk kapitaal – bijna 30 actiepunten benoemd. Onder weerbaarheid valt onder meer de inzet van bodemcoaches, onderzoek naar plantversterkers en biostimulanten. Bij innovatie staat onder andere de versnelling van de vermeerdering van bloembollen en het reduceren van energiegebruik bij drogen en bewaren. En uiteraard Het Nieuwe Verwerken, een nevenproject van de KAVB. Onder natuurlijk kapitaal valt onderzoek naar natuurlijke vijanden en een emissieloos erf.