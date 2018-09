Belangenbehartigers ontevreden over fosfaatbrief Schouten

“Een fosfaatbrief met geen of weinig antwoorden. Het is een nietszeggende brief.”

Er komen geen versoepelingen in het fosfaatrechtenstelsel. Geen lease zonder afroming, geen extra ruimte voor knelgevallen, geen overheveling van fosfaat tussen sectoren. Dat schreef minister Schouten aan de Tweede Kamer op 14 september. Belangenbehartigers LTO en NMV reageren teleurgesteld. Ook over de trage afhandeling van bezwaren: 50% van de bijna 6.800 bezwaren tegen de fosfaatbeschikkingen is inmiddels afgehandeld volgens Schouten.

LTO vleesveehouderij

LTO vleesveehouderij is absoluut niet content met de brief van minister Schouten over de voortgang van het fosfaatrechtenstelsel. “Een fosfaatbrief met geen of weinig antwoorden. Het is een nietszeggende brief”, aldus Wouter Hartendorf, voorzitter van LTO Vleesveehouderij. Hij vindt het triest dat er na zoveel tijd nog geen duidelijkheid is voor vleesveehouders hoeveel rechten ze krijgen en hoe de vrijstellingsregels voor hen uitpakken.

Vrijstellingsregeling

Schouten verwacht dat de vrijstellingsregeling voor vleesveehouders half oktober in werking kan treden en dat RVO.nl dan ook klaar is met het versturen van nieuwe beschikkingen. “Vleesveehouders moeten dan nog keuzes maken of ze gaan voor de vrijstellingsregeling of niet. Er is dan eigenlijk geen tijd meer om nog bij te sturen in de veestapel”, aldus een boze Hartendorf. Dat ook vleesveehouders in onzekerheid zitten, die rechten hebben verkocht en in nieuwe beschikkingen geen of veel minder rechten krijgen, is bekend bij Hartendorf. “Hoe zuur ook voor die bedrijven of stoppers die alsnog geen rechten krijgen, maar de regeling is gericht op de blijvers”, aldus Hartendorf, “Met rechten zijn we als sector waar wij voor staan nog slechter af.”

Voor LTO is een extra generieke korting onacceptabel

LTO melkveehouderij

LTO melkveehouderij is teleurgesteld over het niet toestaan van lease zonder 10% afroming, zoals voorgesteld in een motie van Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Voorzitter Wil Meulenbroeks wijst op het grote aantal bezwaren dat nog niet afgehandeld is en de onbekende hoogte van sancties bij overschrijding van het aantal rechten. Voor LTO is een extra generieke korting in ieder geval onacceptabel. Over de doorstart van de KringloopWijzer is Meulenbroeks wel tevreden. “We kunnen de pilot alsnog gaan uitvoeren in 2019, zij het een jaar later dan gepland.”

Het is een crime om precies uit te komen binnen de toegekende rechten

Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Voor NMV-voorzitter Harm Wiegersma blijft het systeem veel te star. Hij noemt het een gemiste kans dat er geen verrekeningssysteem komt. “Nu krijgen veel boeren het om de oren, het is een crime om precies uit te komen binnen de toegekende rechten”, aldus Wiegersma. De NMV blijft aandringen op versoepelingen volgens Wiegersma: “Fosfaatrechten zijn nu eenmaal schaars en dus duur en dan willen boeren dat ook optimaal kunnen benutten.”