Aantal overschrijdingen dieraantallen schommelt fors

Het aantal processen-verbaal dat inspectiedienst NVWA jaarlijks oplegt omdat veehouders meer dieren houden dan de vergunning toestaat, schommelt behoorlijk.

Dat blijkt uit antwoorden van minister van landbouw Carola Schouten, op vragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar.

In 2015, 2016 en 2017 werden respectievelijk 75, 38 en 51 keer een proces-verbaal opgemaakt omdat meer dieren werden gehouden dan volgens de dierrechten mocht.

2015

NVWA controleerde in 2015 155 bedrijven met dierrechten of het aantal werkelijk gehouden dieren in lijn is met het aantal dierrechten dat de bedrijven bezitten. Op 109 bedrijven, 53 bedrijven met pluimvee en 56 bedrijven met varkens, bleken te veel dieren te worden gehouden.

In 75 gevallen werd een proces-verbaal opgemaakt, waarvan 46 keer omdat meer pluimvee werd gehouden dan pluimveerechten en 29 keer omdat meer varkens werden gehouden dan dat er varkensrechten waren.

2016

In 2016 werden 198 controles gedaan. Daarbij bleek dat bij 50 bedrijven (21 pluimvee, 28 varkens en een bedrijf met varkens en pluimvee) te veel dieren werden gehouden.

In 38 gevallen werd een proces-verbaal opgemaakt, waarvan 20 voor pluimvee en 17 keer voor varkens.

2017

In 2017 controleerde de NVWA 186 bedrijven. Op 68 bedrijven bleken meer dieren te worden gehouden dan de aanwezige dierrechten. Het ging om 41 pluimveebedrijven en 27 varkensbedrijven.

51 keer werd ook een proces-verbaal opgemaakt, waarvan 35 keer voor overschrijding van het aantal pluimveerechten en 16 keer voor het overschrijden van het aantal varkensrechten.

Schouten: cijfers niet doortrekken naar hele sector

Minister Schouten benadrukt dat de cijfers niet kunnen worden doorgetrokken naar de hele pluimvee- en varkenssector, omdat de controles van de NVWA risico-gebaseerd worden gedaan.

Futselaar vroeg de minister ook welk effect deze overtredingen hebben op de totale uitstoot van ammoniak van de Nederlandse veestapel. Daarop wil Schouten nog geen antwoord geven. “Dit heeft een nauwe relatie met de discussie over het verschil in de trends tussen de berekende en de gemeten concentraties van ammoniak”, zegt Schouten.

Ze wil de duiding van het RIVM van dit verschil eerst afwachten. Die wordt later dit jaar verwacht.