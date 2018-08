Wel langer bemesten, niet eerder uitbetalen EU-geld

Nederland gaat de Europese subsidies niet eerder uitbetalen in verband met de droogte. Dat laat minister Carola Schouten weten.

Nederland maakt daarmee geen gebruik van de mogelijkheid die de Europese Commissie geeft om 70% van het voorschot van de toeslagen eerder te betalen.

Verklaring RVO.nl voor overbruggingskrediet

In overleg met LTO is ervoor gekozen om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen door een verklaring die boeren bij RVO.nl kunnen aanvragen, op basis waarvan overbruggingskrediet aangevraagd kan worden bij de bank.

Dat schrijft landbouwminister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de maatregelen voor de landbouw in verband met de droogte. De premies worden zoveel mogelijk in december betaald.

Langer bemesten: tot 15 september

De uitrijtermijn voor mest op bouwland wordt met 2 weken verlengd tot 15 september 2018. Tevens wordt de periode voor de inzaai van een vanggewas op bouwland met 2 weken verlengd. De verplichte inzaai van een vanggewas na mais wordt opgeschort tot de weersomstandigheden het inzaaien van een vanggewas mogelijk maken.

Nog geen besluit langer mestuitrijden grasland

Voor het verlengen van de uitrijperiode voor mest op grasland heeft het ministerie nog geen besluit genomen. De Commissie Deskundigen Meststoffen onderzoekt nog óf en onder welke voorwaarden de uitrijperiode op gras kan worden verlengd zonder dat dit negatieve effecten heeft voor het milieu.

Het ministerie overweegt ook om herinzaai van grasland met gebruik van dierlijke mest toe te staan tot en met 15 september als maatregelen tegen droogteschade op zand- en lössgronden. Ook wordt gekeken of in deze periode extra bemesting mogelijk is voor de teelt van een vanggewas na mais, als de mais vroeg geoogst is.

Beregeningsverbod blijft

Het beregeningsverbod in het kader van de bestrijding van bruin- en ringrot in aardappelen blijft gehandhaafd, vanwege de fytosanitaire risico’s hiervan. Akkerbouwers vroegen om een tijdelijke ontheffing voor het beregenen van consumptie- en zetmeelaardappelen in de gebieden waar dit beregeningsverbod geldt. Schouten honoreert dat verzoek niet vanwege de schade die de ziekte kan veroorzaken.

Waar in Nederland mag je niet beregenen? Bekijk het overzicht

Brussel moet nog instemmen met soepelere regels vergroening

Er is nog geen duidelijkheid of de Europese Commissie instemt met het verzoek van Nederland, België en Duitsland om in plaats van vanggewassen grasmengsels in te zaaien als invulling van de 5% ecologische focusgebieden. Dit gras kan dan als veevoer worden gebruikt.

De Commissie heeft al wel goedkeuring gegeven aan de teelt van veevoergewassen op braakliggend grasland, maar dat komt in Nederland nauwelijks voor.

Brede weersverzekering

Het ministerie gaat in overleg met de werkgroep brede weersverzekering kijken of het wenselijk is om de verplichte schadedrempel te verlagen van 30% naar 20%.