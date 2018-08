Vragen over mest na vroeg geoogste mais

Loonwerkerskoepel Cumela heeft het Ministerie van LNV vragen gesteld over het bemesten van bouwland na de teelt van mais.

Aanleiding waren vragen vanuit de praktijk over de bemesting van maisland die binnenkwamen bij Cumela. Volgens het ministerie van LNV is bemesten van maisland na de oogst niet toegestaan, in ieder geval niet voor maisland op zand en lössgrond.

Volgens Cumela is de eerste vraag daarbij of het gewenst is om maisland dat vervroegd is geoogst vanwege de droogte nog te bemesten. Op zand en löss is een vanggewas verplicht om mineralen die niet zijn benut door de mais alsnog te benutten en vast te houden. Juist na droogte zoals dit jaar zijn er meer meststoffen dan andere jaren aanwezig en is extra bemesting niet nodig.

Juridisch correct onderbouwd

De vraag rees daarbij of het niet bemesten na mais op zand en löss ook juridisch correct is onderbouwd. Hans Verkerk van Cumela heeft daarover twijfels geuit bij het ministerie. Het ministerie heeft echter aangegeven dat op basis van de zogenoemde Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ‘wordt geregeld dat bij de teelt van groenbemesters aansluitend op de teelt van maïs, de gebruiksnorm voor de groenbemester niet geldt’. Hieruit concludeert het ministerie dat er dus geen mest uitgereden mag worden voor de teelt van het vanggewas na mais.

RVO.nl geeft hetzelfde antwoord

RVO.nl heeft hetzelfde antwoord gegeven op vragen van Boerderij. Mest uitrijden na mais op zand en löss is niet toegestaan. Het is wel toegestaan op klei en veen binnen de verlengde uitrijdtermijn vanwege de droogte.