VVD en SGP willen langer bemesten na droogte

VVD en SGP vinden de maatregelen die het ministerie van Landbouw tegen de droogte neemt te beperkt.

Hoewel VVD‘er Helma Lodders en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop blij zijn dat er maatregelen worden genomen, willen ze een langere uitbreiding van de uitrijperiode voor mest.

Helma Lodders - Foto: ANP

“Ik vind de geboden termijn van 2 weken langer bemesten op bouwland in deze uitzonderlijke situatie te kort. Niet voor niets heb ik de minister eind juli al gevraagd naar een verlenging met minimaal een maand, omdat de regen die nu niet valt, naar alle waarschijnlijkheid later zal vallen. Met de verlenging van 2 weken loopt de minister vooruit op de regels die vanaf volgend jaar toch al gaan gelden bij normale omstandigheden. Dus hieruit blijkt wel dat dit uitstel in de huidige omstandigheden echt niet aansluit bij de praktijk”, aldus Lodders.

Snel duidelijkheid nodig

Ze is teleurgesteld dat er voor de veehouderij nog geen maatregelen zijn genomen. “De groei van het gras staat stil en veel boeren rekenen erop dat zodra de weersomstandigheden veranderen er toch nog minimaal 1 tot 2 snedes gras geoogst kunnen gaan worden. Het is belangrijk dat boeren nu al kunnen anticiperen op maatregelen. Zodra het weer omslaat, zal het gras gaan groeien en zal het gras ook de meststoffen opnemen”, zegt Lodders.

Ze vreest dat boeren door de blijvende onduidelijkheid genoodzaakt worden om mest af te voeren of op bouwland uit te rijden, terwijl dit niet gewenst is. “Boeren willen graag een goede landbouwpraktijk toepassen, maar dan moeten zij daar ook toe in staat gesteld worden”, vindt Lodders. Ze wil snel duidelijkheid over de uitrijperiode en het scheuren van grasland.

SGP: steun zuinigjes

SGP pleit ook voor een ruimhartige periode van de uitrijperiode voor mest, die volgens Bisschop nodig is om de schade te kunnen beperken. De SGP vindt het positief dat de minister de boeren te hulp wil schieten. “Dat is hard nodig. Maar het is jammer dat die steun weer zo zuinigjes ingevuld wordt. Dat doet geen recht aan de ernst van de situatie en helpt te weinig”, aldus Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

Roelof Bisschop - Foto: ANP

Hij vindt het raar dat Nederland geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om subsidies eerder uit te betalen. “De boeren moeten zelf maar een overbruggingskrediet regelen, want vervroegde uitbetaling stuit op capaciteitsproblemen bij RVO.nl. Huur dan gewoon wat extra menskracht in”, vindt Bisschop. “Naar onze mening ontbreekt op het ministerie nog steeds het urgentiebesef”, aldus Bisschop.

Lodders begrijpt dat niet is gekozen voor een vervroegde uitbetaling, omdat dit gevolgen heeft voor de definitieve uitbetaling.