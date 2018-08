VS: gewasbescherming mag weer in natuurgebieden

De Verenigde Staten willen het gebruik van insecticiden weer vrijgeven in natuurgebieden. Dan mogen daar ook weer neonicotinoïden worden toegepast.

Ook mogen daar weer bepaalde genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld. Beide verboden waren ingevoerd onder de vorige regering van president Obama.

Dat schrijft adjunct-directeur Greg Sheehan van het overheidsbureau Fish and Wildlife Service in een memo, melden Amerikaanse media. Het bureau heeft een lijst opgesteld van ruim 50 natuurgebieden in de VS waar de verboden worden opgeheven.

‘Bestrijdingsmiddel en GMO noodzakelijk voor rendabele teelt’

Sheehan motiveert het voornemen omdat volgens hem de teelt van landbouwgewassen het beheer van de natuurgebieden rendabel maakt. Om de teelt van gewassen rendabel te maken zijn GMO-gewassen en bestrijdingsmiddelen noodzakelijk.