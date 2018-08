Unie van Waterschappen: hogere belasting door droogte

De aanhoudende droogte heeft gevolgen voor de waterschapsbelasting, die gaat hoger uitvallen.

Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in dagblad NRC.

Oosters twijfelt of de waterschappen wel voldoende geld hebben voor het uitvoeren van al hun taken, zoals het waterbeheer, het onderhoud van waterkeringen en het zuiveren van afvalwater. “Als het extreme weer aanhoudt, gaan onze kosten omhoog en dus ook de waterschapsbelasting”, aldus Oosters.

Hans Oosters is voorzitter van de Unie van Waterschappen en werkt bij het waterschap HSSK in Rotterdam (Zuid-Holland). - Foto: Roel Dijkstra

In 2018 stegen de opbrengsten van de waterschapsheffingen al met 2,5% tot een recordbedrag van € 2,8 miljard, blijkt uit cijfers van het CBS. In de jaren tussen 2010 en 2017 was een omgekeerde beweging te zien. Toen viel de groei juist steeds lager uit dan het jaar ervoor.

Droogte doet kosten stijgen

Maar door de droogte van dit jaar zullen de kosten weer toenemen, verwacht de waterschapsvoorman. Er is in de vakantieperiode veel werk, terwijl de bezetting juist lager is. Ook vallen er waarschijnlijk flinke regenbuien, die eveneens meer werk voor de waterschappen met zich mee brengen.

Hoogte waterschapsbelasting bekend in september

Voor het verrichten van alle werkzaamheden heffen de waterschappen belasting. De hoogte wordt door de waterschappen zelf bepaald. Hoe hoog de belasting volgend jaar uitvalt, wordt in de herfst bekendgemaakt.

Volgens Oosters moet Nederland, zowel in droge en natte periodes, meer water opslaan om in de toekomst problemen te voorkomen. Hij pleit voor meer opslag van water uit de rivieren.

Het jaar 2018 kan het droogste jaar ooit worden. Het neerslagtekort ligt op net iets minder dan 300 millimeter. De regen die de afgelopen dagen is gevallen lost dit niet gelijk op.