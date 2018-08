Verlenging mestuitrijden bouwland wegens droogte

Landbouwminister Carola Schouten gaat zich inzetten voor het verlengen van de uitrijperiode van mest. Voor een langere uitrijperiode op grasland wordt eerst bij de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) om advies gevraagd, voor bouwland lijkt er milieutechnisch geen bezwaar.

Dit bericht is geüpdatet

Daarnaast gaat het ministerie in Brussel pleiten voor coulance bij de regels voor scheuren van grasland en bij de vergroeningsvoorwaarden.

Sonnema (neemt waar voor Schouten): knelpunten wegnemen

“Wij zijn volop bezig om knelpunten die door de sector worden aangedragen weg te nemen en regels te versoepelen. Het bemesten op heel droge grond is niet verstandig. Daarom zetten we in op een langere periode voor het uitrijden van mest. In ieder geval op bouwland”, zegt directeur-generaal Agro Marjolijn Sonnema van het ministerie van LNV, die de honneurs van Carola Schouten waarneemt.

Sonnema legt uit dat deze verlenging voor bouwland niet zo’n probleem is. Maar bij grasland is er een groter risico op het uitspoelen van nitraat, waardoor de CDM wordt gevraagd onder welke voorwaarden dit kan zonder dat het milieu extra wordt belast. De essentie is dat het ministerie er positief tegenover staat, als het milieuverantwoord kan.

Om het dreigend tekort aan veevoer het hoofd te bieden, wil LNV een versoepeling van de vergroeningsregels van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals de Europese Commissie donderdag ook aankondigt. De versoepelingen moeten ertoe leiden dat er meer veevoer gewonnen kan worden en dat vanggewassen ook als veevoer gebruikt mogen worden.

Lees ook: EU neemt droogtemaatregelen

Schouten: zware, onzekere tijd voor boeren

Sonnema vertegenwoordigde het ministerie in afwezigheid van de minister. Schouten reageert vanuit het buitenland: “Deze uitzonderlijke droogte treft iedereen, maar vooral onze boeren en telers. Dit is voor hen een zware, onzekere tijd. Werken met de natuur is prachtig, maar helaas stelt diezelfde natuur ons soms behoorlijk op de proef. Er is regelmatig contact met de sector over de droogte en de gevolgen daarvan voor de boeren en akkerbouwers. Waar mogelijk zullen we de knelpunten wegnemen”, aldus Schouten.

Benavia toegestaan in preiteelt

Voor de teelt van prei wordt het gewasbeschermingsmiddel Benevia tijdelijk toegelaten in de strijd tegen onder andere trips.

Geen schadevergoeding

Een vervelende boodschap, maar schadevergoeding voor boeren is niet aan de orde, zegt Sonnema. De droogte is te verzekeren binnen de brede weersverzekering. Aan deze verzekering draagt het ministerie fors bij door een subsidie op de premie. Voor boeren die deelnemen aan de verzekering scheelt dat zo’n 65% van de premie. “Droogte is dus verzekerbaar en valt dus onder het risicomanagement van de boer”, aldus Sonnema.

Verdere maatregelen sluit Sonnema niet uit. “We zijn en blijven in nauw contact met de verschillende organisaties. Ieder knelpunt dat er is proberen we op te lossen”, zegt zij. “Alles wat mogelijk is en wat past bij de Nederlandse situatie en ook past bij de wensen van de sectororganisaties gaan we zoveel mogelijk opvolgen. Alles wat we kunnen doen om de boeren te helpen, gaan we doen”, zegt Sonnema nét nadat Brussel de maatregelen aankondigde.

Geen landelijk beregeningsverbod

Vooralsnog krijgen boeren niet te maken met aanvullende maatregelen in verband met de droogte. Een landelijk beregeningsverbod is niet aan de orde, wel kunnen regionale beregeningsverboden worden uitgebreid.

Bekijk het overzicht waar in Nederland nu een beregingsverbod geldt

Verdeling water via verdringingsreeks

Nu er formeel een watertekort is, omdat meer water wordt gebruikt dan dat het land binnenkomt, is het Managementteam Watertekorten ingesteld om te beslissen over de verdeling van het beschikbare water. Dat gebeurt via een verdringingsreeks:

eerst wordt water ingezet voor veiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade aan dijken en natuur;

vervolgens aan drinkwater- en energievoorziening;

dan aan kleinschalig hoogwaardig gebruik zoals beregening van kapitaalintensieve gewassen als bloembollen en boomteelt;

ten slotte aan landbouw, scheepvaart, natuur, recreatie, industrie en visserij.

Boeren zorgen voor de voedselvoorziening, toch zitten ze in de 4e en laagste categorie waar het water bij schaarste naar toe moet gaan, volgens de verdringingsreeks die is opgenomen in de waterwet.

“De categorieën zijn gemaakt vanuit nationaal belang. Dan zijn er zaken die van groter belang zijn dan de landbouw. In de derde groep zitten wel de kapitaalintensieve teelten als bollen, boomteelt en fruitteelt. Als er hiervan een hectare verloren gaat, heb je een veel grotere schade dan wanneer er een hectare bieten of grasland minder rendeert als gevolg van de droogte”, reageert Sonnema desgevraagd.

Intensief contact met andere lidstaten

Nederland heeft intensief contact met andere lidstaten over droogtemaatregelen. Het beeld is tot nu toe dat de maatregelen die lidstaten willen nemen heel divers zijn.

Bekijk de persconferentie die donderdagmiddag 2 augustus is gehouden: