Schouten vindt hoog aandeel agrariërs met laag inkomen zorgelijk

Het hoge aandeel agrarische huishoudens onder de lage-inkomensgrens is zorgelijk.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Vermogen agrariër

In 2016 zat 40% van de agrarische huishoudens onder deze lage-inkomensgrens. Schouten zegt er wel bij dat de gemiddelde inkomens in 2016 het hoogste waren van deze eeuw. Daarnaast wijst Schouten erop dat voor een goede vergelijking van de welvaartspositie van de boer ook de vermogenspositie zou kunnen worden betrokken.

Kabinet is zich ervan bewust dat de positie van de boer in de keten onder druk staat

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Schouten vindt dat boeren tot op zekere hoogte zelf hun veerkracht en positie kunnen verbeteren door hun keuze in producten die ze produceren, of door in kortere ketens te produceren of zich in te dekken tegen bepaalde risico’s. “Het kabinet is zich ervan bewust dat de positie van de boer in de keten onder druk staat”, zegt Schouten. Ze verwijst naar maatregelen die het kabinet en de Europese Commissie via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) willen nemen om de positie van de boer in de keten te verbeteren.