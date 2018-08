Schouten: langer bemesten op bouw- én grasland

Boeren mogen definitief langer mest uitrijden in verband met de droogte.

Op bouwland mag op elke grondsoort tot en met 15 september dierlijke mest uitgereden worden.

Voor grasland op zand- en lössgrond mag dit tot en met 15 september.

Op klei- en veengrond is de uitrijtermijn verlengd tot en met 30 september.

Adviezen deskundigen

Dit heeft landbouwminister Carola Schouten besloten op basis van adviezen van de Technische Commissie Bodem en de Commissie Deskundigen Mestsstoffenwet. Het besluit liet erg lang op zich wachten, nadat de voornemens al begin augustus werden aangekondigd.

Schouten: “Ik begrijp de situatie van de boeren heel goed. De tijd dringt en zij willen duidelijkheid over wat in deze bijzondere situatie wel en niet mag. De afgelopen weken is er hard gewerkt om die duidelijkheid te kunnen bieden en het is goed dat die er nu is.”

Geen korting op premies vergroening

Daarnaast heeft Schouten met EU-landbouwcommissaris Phil Hogan afgesproken dat boeren die door de droogte niet kunnen voldoen aan de vergroeningseisen hiervoor niet gekort worden op hun premies. Boeren kunnen hiervoor een beroep doen op overmacht. De voorwaarden hiervan worden vrijdag bekendgemaakt op RVO.nl.

Door de droogte dreigt er een tekort aan veevoer. Boeren die de komende weken gebruiken om alsnog veevoer te telen zouden daarmee in de knel kunnen komen met EU-vergroeningsregels, dat is met deze afspraak ondervangen.

Boeren kunnen door de droogte mogelijk niet voldoen aan de vergroeningeis om 5% ecologische aandachtsgebieden in te vullen met vanggewassen. In dit geval kunnen boeren bij RVO.nl aangeven dat er sprake is van overmacht. Vergroeningspremies worden dan wel gewoon betaald.

Daarnaast wordt toegestaan dat vanggewassen worden geoogst of begraasd, onder voorwaarde dat er tijdens de verplichte aanhoudperiode van 8 weken een voldoende grondbedekking van het vanggewas over blijft.

Voorwaarden bouwland

De verlenging van de uitrijperiode op bouwland geldt voor alle soorten dierlijke mest. In alle gevallen moet uiterlijk 17 september een groenbemester of winterkoolzaad voor de winning van zaad in 2019 zijn ingezaaid of er moeten in het najaar bloembollen worden geplant.

Op zand- en lössgrond mogen alleen gewassen als groenbemester worden gebruikt die na de teelt van mais als vanggewas zijn toegelaten. Het gaat dan om gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver.

Voorwaarden grasland

De verlenging van de uitrijperiode geldt voor alle soorten dierlijke mest. Mest mag langer op klei- en veengrond worden uitgereden omdat deze bodem meer tijd nodig heeft om geschikt te zijn om mest uit te rijden, zodat het gewas de nutriënten goed kan opnemen uit de bodem.

De minister wijst boeren erop dat er vanwege de droogte nog veel stikstof in de bodem kan zitten. Dit betekent dat na een drijfmestgift en na voldoende regen veel nitraat kan worden opgenomen door het gras. Dit geeft een risico op nitrietvergiftiging bij koeien. Ze adviseert daarom op gras dat wordt beweid niet meer dan 15 kuub per hectare te bemesten.

Vernieuwen grasland

Het scheuren van grasland wordt tot en met 30 september toegestaan op klei- en veengrond, mits het perceel uiterlijk 1 oktober opnieuw met gras is ingezaaid.

Op zand- en lössgrond mag grasland tot en met 20 september worden vernietigd, waarbij uiterlijk 21 september nieuw grasland moet worden ingezaaid. Het vernietigen van de graszode moet uiterlijk 7 dagen vooraf worden gemeld bij RVO.nl.

Overbruggingskrediet en uitstel betalen belasting

Boeren en tuinders die in de problemen komen door de droogte konden via RVO.nl al een verklaring aanvragen die het verkrijgen van overbruggingskrediet bij banken moet vergemakkelijken.

Daarnaast kunnen ze uitstel vragen voor het betalen van belasting. Ze moeten daarvoor bij de Belastingdienst aannemelijk maken dat de droogte ze in financiële problemen heeft gebracht. Boeren en tuinders kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van:

inkomstenbelasting

omzetbelasting

loonheffingen

vennootschapsbelasting

De regeling kan uitstel bieden voor een langere periode, mits de ondernemer kan aantonen dat de liquiditeitsproblemen een direct gevolg zijn van de droogte.

Forse inkomensdaling

Wageningen Economic Research (WER) heeft in opdracht van het ministerie een analyse gemaakt over de gevolgen van de droogte voor de landbouw. Uit deze zogenoemde quickscan blijkt dat de droogte op melkveebedrijven een gemiddelde inkomensdaling van €16.000 veroorzaakt.

Voor melkgeitenbedrijven is dit € 22.000 en voor akkerbouwers met zetmeelaardappelen € 31.000. Schapenhouders verliezen gemiddeld een saldo van € 35 per ooi, aldus WER. Bij overige akkerbouwbedrijven en in de fruitteelt wordt een gemiddelde inkomensstijging van respectievelijk € 12.000 en € 21.000 verwacht. Dit komt doordat de lagere opbrengsten naar verwachting gecompenseerd kunnen worden door hogere prijzen.

Enorme verschillen per bedrijf, regio en grondsoort

Minister Schouten noemt de concrete cijfers van het Wageningse onderzoek niet in het Kamerbrief, omdat de verschillen per bedrijf, per regio en per grondsoort enorm zijn. Deze verschillen zijn altijd al groot, maar zullen dit droge jaar volgens WER nog groter zijn.

“Allereerst wil ik benadrukken dat de uitkomst een zeer ruwe schatting is met nog erg veel onzekerheden. Aan deze analyse kunnen dan ook geen harde conclusies worden verbonden. De daadwerkelijke effecten zullen pas dit najaar duidelijker worden. Zo hebben ook de weersomstandigheden in augustus en september nog effect op het herstel bij een aantal gewassen, herstel van de grasgroei en het kunnen winnen van ruwvoer uit herinzaai van bouwland met voedergewassen”, aldus Schouten over dit onderzoek.