Schouten komt niet met droogte-steunmaatregelen

Carola Schouten. minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, komt niet met nieuwe tegemoetkomingen voor boeren die getroffen zijn door de droogte.

Op steunmaatregelen zoals die in Duitsland, Polen en Zweden van kracht zijn, hoeven gedupeerde Nederlandse boeren niet te rekenen. Dat werd dinsdagmorgen duidelijk tijdens het bedrijfsbezoek dat de minister bracht aan het akkerbouwbedrijf van Dirk Jan en Tanja Beuling in Eerste Exloërmond.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt een bezoek aan een boer in Eerste Exloërmond die getroffen is door de droogte. - Foto's: ANP

Impact inventariseren

Schouten had deze afspraak gemaakt om met eigen ogen de droogteschade in ogenschouw te nemen. De kritiek dat ze zich de afgelopen droge maanden zo weinig heeft laten zien op boerenbedrijven die het moeilijk hebben, wuift de minister weg. Schouten: “Iedereen die mij kent, weet dat ik bovenop dit dossier zit. Ik word constant op de hoogte gehouden en voel me zeer betrokken met de sector.”

Aan de koffietafel werd minister Schouten – zonder pers – bijgepraat over de situatie op het bedrijf van Beuling. “Ik wil eerst even in alle rust horen welke impact de droogte hier heeft gehad”, aldus Schouten. Hierna volgde een rit per auto tussen verschillende percelen van de Drentse akkerbouwer met een stop naast een bietenveld.

Akkerbouwer Beuling heeft in de afgelopen periode van zijn 200 hectare ruim een kwart goed kunnen beregenen. De opbrengstverschillen zijn enorm. “Van de beregende percelen haal ik 30 ton Festien- en 45 ton Aveka-aardappelen van het land. Waar beregen niet mogelijk was, kom ik niet verder dan respectievelijk 17 ton en 30 ton.” Ook de suikerbieten laten grote verschillen zien. Op percelen waar beregend is, zijn de bieten zeker een keer zo groot.

Bekijk de video van RTV Drenthe: Minister Schouten bezoekt 1e Exloërmond

Er zijn al maatregelen getroffen

Op de vraag hoe ze de situatie van door droogte getroffen boerenbedrijven inschat, zegt de minister dat daar nu nog geen eenduidig beeld van te geven is. “We zijn aan het inventariseren, de verschillen door het land heen zijn groot.”

Staande in een bietenveld van Beuling laat Schouten wel weten geen grootschalige steunmaatregelen te overwegen. “Voor Duitse steunmaatregelen gelden strenge voorwaarden, het is echt niet zo dat iedere Duitse boer daarvoor in aanmerking komt. Daartegenover kennen wij de mogelijkheid een brede weerverzekering af te sluiten. Daarnaast hebben we andere maatregelen getroffen, zoals uitstel van belasting voor boeren die in de problemen zitten. Voor boeren die door de droogte in financiële problemen komen hebben we bijvoorbeeld het verkrijgen van overbruggingskredieten vergemakkelijkt.”

Nadenken over aanpak in de toekomst

Schouten wil binnenkort met alle partijen gaan evalueren en zoeken naar een structurele aanpak voor de toekomst. “Hoe gaan we met dergelijke omstandigheden om, we hebben te maken met klimaatverandering en wat is daarbij de beste oplossing? Daar moeten we met z’n allen over nadenken.” Ook wil ze de werking van de brede weerverzekering onderzoeken. “Daar doen nu relatief weinig boeren aan mee. We moeten eens kijken naar de kosten daarvan, zoals de hoogte van het eigen risico.”

Op de vraag of de assurantiebelasting ook bij die evaluatie hoort antwoordde de minister: “Die nemen we mee in de discussie.”