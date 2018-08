Ruim helft verzekerden meldt droogteschade

Ruim de helft van de agrariërs met een brede weersverzekering heeft een schademelding vanwege droogte gedaan bij hun verzekeraar.

Dat blijkt uit informatie van verzekeraars AgriVer en Vereinigte Hagel. Bij AgriVer meldden ruim 200 verzekerden dat ze schade hebben, de helft van het aantal verzekerden. Bij Vereinigte Hagel kwamen 600 schademeldingen binnen, van de 1.000 verzekerden in totaal.

Werkelijke schade net voor oogst opgenomen

“De ernst van de schades is heel wisselend en zal ook afhangen van de rest van het groeiseizoen”, zegt directeur Marien Boersma van AgriVer. In granen was nagenoeg geen schade, maar in zaaiuien zien de verzekeraars wel degelijk schade ontstaan.

De werkelijke schade wordt pas opgenomen net voor de oogst van het gewas. “De opbrengst wordt dan vergeleken met het vijfjarige gemiddelde en als dit 30% of meer afwijkt, wordt de schade vergoed”, legt Jan Schreuder van Vereinigte Hagel uit.

Genoeg middelen voor uitbetalingen

Het hoge percentage schademeldingen heeft volgens beide verzekeraars geen gevolgen voor de uitbetalingen, er zijn genoeg middelen beschikbaar. “We hebben een Europese dekking. In andere regio’s speelt droogteschade minder dan in Nederland”, zegt Schreuder van Vereinigte Hagel. De verzekeraar keert tot 70% van de droogteschade uit, waarbij een neerslagtekort van minimaal 250 millimeter geldt.

De voorwaarden voor AgriVer zijn strenger, daarbij geldt een minimaal neerslagtekort van 252 millimeter op zandgrond en 317 millimeter op kleigrond. Deze verzekeraar keert 25% van de schade uit. “Bij het opstellen van de verzekering in 2010 was er nog geen aandacht voor droogte, toen werd vooral naar wateroverlast gekeken”, zegt Boersma.