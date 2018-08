Overdag beregenen gewassen Koningsvliet toegestaan

Vanaf vrijdag 17 augustus mag in Koningsvliet (ten westen van ’s-Hertogenbosch) tussen 11.00 uur en 17.00 uur weer beregend worden uit oppervlaktewater.

Waterschap Aa en Maas trekt het onttrekkingsverbod, dat op 7 augustus is ingesteld, in. Het water in het Drongelens Kanaal is weer volledig op peil waardoor het achterland van voldoende water kan worden voorzien.

Het onttrekkingsverbod moest worden ingesteld omdat het waterpeil in het Drongelens Kanaal erg laag kwam te staan. Door met twee grote pompen water vanuit de Maas naar het Drongelens Kanaal te pompen, is het water weer op het juiste peil. Het gebied waarover het gaat, krijgt water uit het Drongelens Kanaal via de inlaatgemalen Bossche Sloot en Loonse Vaart.