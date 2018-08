Ondanks regen houdt droogte aan

Ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft het extreem droog en is de wateraanvoer via de Rijn laag.

Daarom blijven de droogtemaatregelen die al golden, van kracht. Dat staat in de nieuwe droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Extra aandacht is er voor verzilting, waterkwaliteit en de gevolgen voor de scheepvaart.

Watervoorraad IJsselmeer voldoende

Nog altijd blijft op de hoger gelegen zandgronden het watertekort groot. Beregeningsverboden en andere maatregelen blijven dus daar van kracht. De watervoorraad in het IJsselmeer is voldoende, waterschappen laten hiervandaan minder water in en door het koelere weer is de verdamping minder.

Verzilting punt van aandacht

Verzilting is nog altijd een punt van aandacht. De afvoer van de Rijn is nog steeds laag en zolang dit zo blijft, zijn maatregelen nodig.