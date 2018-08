Nieuwe directeur moet Terramass vlot trekken

De nieuwe directeur van Terramass, Henk Willems, moet de mestverwerker weer vlot te trekken.

De financiers, Rabobank, Limburgs Energie Fonds en het Mest Investeringsfonds, hebben kortgeleden de 2 directeuren van Terramass in Odiliapeel aan de kant gezet en vervolgens Willems, uit Horst-America, aangesteld.

Willems heeft veel ervaring met mestverwerking via het bedrijf Agro America van zijn vader. Bovendien is hij directeur van het bedrijf VP-Systems dat mestbewerkingsapparatuur ontwikkelt.

Terramass gebukt onder grote schulden

Terramass, dat sinds begin 2016 bestaat, ligt sinds juni stil. De bedoeling is dat het bedrijf vanaf 1 oktober weer gaat draaien. Er wordt momenteel overlegd met de financiers over aanvullend krediet. Van een faillissement is geen sprake, maar de schulden zijn wel hoog opgelopen.

200.000 kuub mest per jaar

Terramass is een initiatief van mesttransporteur Peters in Odiliapeel en de Mineralen Initiatief Coöperatie uit het Brabantse Zeeland. De bedoeling is dat de 85 aangesloten leden, boeren uit de omgeving, er hun mest kunnen laten bewerken. De planning is dat de installatie jaarlijks 200.000 kuub aan kan. De mest wordt verwerkt tot organische mestkorrels die vervolgens worden geëxporteerd.

Vanaf maart volgend jaar is het de bedoeling om ook te starten met het vergisten van een deel van de mest.