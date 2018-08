Nederland houdt hand op de knip bij droogteschade

Financiële steun vanuit de Nederlandse overheid voor door droogte getroffen boeren gaat er vrijwel zeker niet komen.

Het wachten is nu op het versoepelen van regels zoals langer bemesten en scheuren van grasland. Dat kan boeren helpen om de gevolgschade te verzachten. Daarmee is de directe schade door minder gras en mais en lagere opbrengsten van gewassen niet verholpen.

Droogte als nationale ramp

In Duitsland lijkt hulp in harde euro’s minder moeilijk te zijn. € 340 miljoen heeft de minister van Landbouw Julia Klöckner toegezegd. In het hele persbericht wordt helemaal niet gerept over toestemming vragen aan Brussel. Het geld wordt toegezegd en over regels voor staatssteun wordt kennelijk minder moeilijk gedaan dan in Nederland vaak het geval is. In Vlaanderen wordt de droogte waarschijnlijk tot ramp verklaard en dat opent ook de mogelijkheid om financiële steun te verlenen aan getroffen boeren.

Overheidssteun in Zweden

Zweden is ook zwaar getroffen door droogte. Daar is inmiddels een bedrag van ruim € 120 miljoen toegezegd door de regering. Volgens Klaas Johan Osinga van LTO Nederland gaat het daar om circa 40 miljoen aan premies voor vleesvee en schapen en € 6 miljoen steun voor slachterijen die het aantal te slachten dieren amper bij kunnen benen. Over een bedrag van € 75 miljoen moeten de details overigens ook nog ingevuld worden in Zweden, maar de steun is daar gezien de veel kleinere landbouwsector relatief nog hoger dan in Duitsland.

Situatie in andere Europese landen

Ook landen als Polen en de Baltische staten zijn getroffen door droogte. In hoeverre er daar steun wordt verleend door de overheid is nog niet duidelijk. De Franse regering heeft al steun toegezegd om strotransporten mogelijk te maken naar gebieden met droogteschade, maar dat land is veel minder getroffen dan Noordelijk Europa. In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken is vooralsnog geen sprake van overheidssteun.

Verdeling van overheidsgelden

Bij de uiteindelijke verdeling van de overheidsgelden moet straks nog blijken hoeveel werkelijk uitgekeerd gaat worden. Geld wordt niet zomaar overgemaakt zonder dat voorwaarden zijn vervuld. En als er schade wordt vergoed is dat ook niet altijd uit te leggen aan boeren die zich uit de naad hebben gewerkt om te beregenen inclusief alle kosten dat dat vergt.

Karige houding

Toch komt de houding van het Nederlandse ministerie van LNV wat karig over. Geen financiële vergoeding want boeren kunnen zich ook verzekeren is de teneur. Voor de bijdrage via de brede weersverzekering is meer geld beschikbaar gesteld in de jaren 2018 en 2019. Het blijft wel een sigaar uit eigen doos, want het is afgeroomd van de betalingsrechten van alle boeren. Het ziet er naar uit dat de Nederlandse regering de hand op de knip houdt bij deze droogteschade.