Monsanto moet kankerpatiënt miljoenen betalen

Chemiereus Monsanto moet miljoenen betalen aan een man die voor de rechter verklaarde dat hij kanker heeft gekregen van het glyfosaathoudende middel Roundup.

Een jury in de Amerikaanse staat Californië stelde de man in het gelijk en bepaalde de totale schadevergoeding op 289 miljoen dollar (€253 miljoen). Monsanto gaat in hoger beroep.

Eerste rechtszaak rond Roundup

Het is de eerste rechtszaak rond het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Dewayne Johnson, een voormalige conciërge in de buurt van San Francisco, stelt dat hij terminaal ziek is geworden door het gebruik van de onkruidverdelger. Zijn advocaat had tijdens de zitting erop aangedrongen om Monsanto te straffen met een uitspraak die 'daadwerkelijk de wereld verandert'.

Tegen de chemiereus lopen nog duizenden andere zaken. Ook in Europa ligt glyfosaat onder vuur.