Minister maakt eenvoudig reinigen grond onder asbestdak mogelijk

Eigenaren van gebouwen met asbestdaken kunnen de grond onder de afwateringszone van de daken vereenvoudigd verwijderen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van milieu past hiervoor de wet aan. Door de toplaag van de grond te verwijderen bij het saneren van de asbestdaken, kan een verplichte uitgebreide reiniging van vervuilde grond op een later moment voorkomen worden.

Toplaag grond vervuild

Bij daken waar geen goed functionerende dakgoot aan zit, spoelen bij regen asbestdeeltjes op de grond, waardoor de toplaag van de grond ook vervuild raakt. De reiniging van deze toplaag zou normaal via de Wet bodembescherming plaats moeten vinden, maar door de aanpassing van de wet kan dit nu gelijk bij het verwijderen van het asbestdak. Volgens de Wet bodembescherming zou de bodemverontreiniging pas verwijderd moeten worden als er grondverzet of nieuwbouw plaatsvindt bij het gebouw. De asbestdeeltjes kunnen zich in de tussentijd verder verspreiden in de bodem. Hiervoor moet dan ook een onderzoek naar de aard en omvang van de bodemvervuiling plaatsvinden, wat belemmerend en kostenverhogend werkt.

Verwijdering niet verplicht

Ondernemers met asbestdaken kunnen de toplaag van de bodem in de afwateringszone van de daken laten verwijderen op basis van vrijwilligheid. Het ministerie wil deze verwijdering niet verplicht stellen. De asbestdeeltjes zitten doorgaans over een breedte van 1 meter en tot een diepte van 10 cm. “Het verwijderen van die strook is de goedkoopste en meest doeltreffende aanpak van de verontreiniging. Vrijwillige verwijdering kost naar schatting € 185,-/m3”, schrijft Van Veldhoven in haar toelichting aan de Tweede Kamer.