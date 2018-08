Minder vraag naar lammeren voor Offerfeest

De vraag naar lammeren voor het Offerfeest ligt dit jaar een stuk lager ten opzichte van voorgaande jaren.

De handel spreekt van een halvering. Nieuwe slachtregels in combinatie met de vakantieperiode maken dat de handel dit jaar stroef verloopt.

Onrust over Nederlandse manier slachten

Opvallend is de onrust die in de islamitische wereld is ontstaan over de manier van slachten. Sinds dit jaar moeten lammeren die 40 seconden na de halssnede nog bij bewustzijn zijn alsnog worden verdoofd. Dit wordt door een NVWA-dierenarts gecontroleerd. De meningen over de vraag of lamsvlees na 40 seconden met een verdoving nog wel halal is, zijn verdeeld.

Hierover is veel discussie, zo valt op te maken uit meerdere nieuwsberichten. NOS bericht zelfs dat een aantal moskeeën eerder deze zomer opriep tot een boycot van Nederlandse slachterijen. Ze adviseerden dieren in het buitenland te laten slachten en het vlees daarna weg te geven.

Lees verder onder de foto

Moslims die het Offerfeest gaan vieren, halen vlees bij een islamitische slager in Den Haag. - Foto: ANP

Offerfeest komende jaren in vakantieperiode

Wat betreft de vakantieperiode zagen schapenhouders al aankomen dat de afzet dit jaar verder zou teruglopen. Voor het Offerfeest wordt de islamitische kalender gevolgd. Daardoor valt de datum waarop het feest wordt gehouden elk jaar ongeveer 10 dagen eerder in de westerse kalender. Dit jaar is het van 21 tot en met 25 augustus.

Vorig jaar gingen er vanwege de vakantietijd ook al minder lammeren voor het Offerfeest weg. Komende jaren zal dit fenomeen nog volop meespelen.