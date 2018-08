Meldtermijn I&R verkort naar 3 dagen, boetes eerder opgelegd

De merk- en meldtermijnen bij de identificatie en registratie van vee worden verkort van 3 werkdagen naar 3 dagen.

Dat blijkt uit de voorgestelde wijzigingen die minister Carola Schouten van landbouw openbaar heeft gemaakt via een internetconsultatie. Daarnaast worden de handhavingsmogelijkheden versterkt. Bij overtredingen van de I&R regelgeving kan voortaan direct een bestuurlijke boete worden opgelegd. Tot nu toe werd bij een overtreding vooral een last onder dwangsom opgelegd, met als doel veehouders te motiveren de fouten snel te herstellen. Schouten vindt het echter wenselijk om overtreders bestraffend aan te spreken door een bestuurlijke boete op te leggen.

Hoogte van boetes

“Dit bevordert een effectieve handhaving”, aldus Schouten. Bij een geringe overtreding wordt € 500 boete opgelegd, als de overtreding de traceerbaarheid en daarmee de kern van het I&R-systeem raakt, is de boete € 1.500. Dat geldt bijvoorbeeld bij overtredingen bij het merken en hermerken van dieren, de eerste melding van een dier en de melding van verplaatsingen van dieren. Bij overtredingen waarbij risico’s voor de volksgezondheid zijn wordt een boete van € 2.500 opgelegd.

Snel melden zorgt voor minder fouten

Het verkorten van de merk- en meldtermijn moet bij rundveehouders de urgentie versterken dat meldingen snel moeten worden gedaan. Ervaring leert dat er bij snel melden minder fouten worden gemaakt. Het voorkomt bovendien dat er onnauwkeurige meldingen in het systeem komen, omdat veehouders dieren aanmelden voor hun geboorte, waardoor ze in het systeem ouder zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Met de aanpassing van de regels kunnen geboortemeldingen bovendien pas gedaan worden nadat het kalf gemerkt is. Ook de termijnen voor het melden van aan- en afvoer van runderen worden verkort van 3 werkdagen naar 3 dagen. De termijn voor het inleveren van het paspoort van een ingevoerd rund blijft 5 dagen, omdat dit ook een fysieke actie vraagt.

Vermoedens van fraude

Schouten past de regeling aan nadat er in december 2017 onrechtmatigheden werden geconstateerd bij de identificatie en registratie van runderen. Toen waren er ernstige vermoedens van fraude in het I&R-systeem in verband met het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij.

Ruim 2200 bedrijven werden geblokkeerd omdat er fouten werden geconstateerd in de registratie. “Een goed functionerend I&R-systeem is van groot belang voor de traceerbaarheid van dieren bij een uitbraak van dierziekte. Het systeem draagt bij aan de bescherming van de dier- en volksgezondheid. Daarnaast is de betrouwbaarheid van het I&R-systeem van belang voor het vertrouwen in de veiligheid van Nederlandse producten in Nederland en in het buitenland”, aldus Schouten.

Herstelmeldingen verminderen

De aanpassingen komen voort uit de overleggen met vertegenwoordigers uit de rundveesector. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de registratie van geboortes en het plaatsen van oormerken tijdig en correct gebeurt en dat het aantal herstelmeldingen vermindert.