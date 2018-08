Landbouwministerie positief over insectenkweek

Het ministerie van landbouw staat positief tegenover de ontwikkeling van insectenkweek.

Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer, in reactie op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden over insectenkweek.

De belangstelling voor de productie van insecten is toegenomen voor verschillende commerciële toepassingen zoals alternatieve eiwitbron voor humane consumptie of veevoer.

Insectenkweek milieuvriendelijker

“De insectenkweek is in het algemeen milieuvriendelijker dan de traditionele veehouderij. Er is minder water en grondoppervlak nodig en de uitstoot van broeikasgassen is ook significant minder. Daarnaast zouden afvalstromen uit de landbouw kunnen dienen als voedselbron voor insecten, waardoor ketens worden gesloten en een circulaire economie kan ontstaan.”

Landbouwafval als grondstof

Dat laatste is een belangrijk beleidsdoel voor de economie in Nederland in zijn algemeen, schrijft Schouten. “Als wat nu afval wordt genoemd een grondstof kan vormen voor de productie van voedsel- en voereiwitten, dan kunnen afvalproblemen worden opgelost”, schrijft Schouten in haar brief.

Sector aan zet

Voor het oplossen van vragen zoals hoe de sector kan opschalen om tot een concurrerende kostprijs te komen en hoe de insecten het best gevoed en bewaard kunnen worden, is de sector aan zet, vindt de minister. Schouten wil wel ondersteunen en kijken waar de wettelijke belemmeringen liggen. Deze komen voor een belangrijk deel voort uit Europese regelgeving, waarin nog geen rekening is gehouden met deze nieuwe sector.